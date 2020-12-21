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Новости > Замглавы Офиса Зеленского отошел от дел из-за коррупционного скандала

Замглавы Офиса Зеленского отошел от дел из-за коррупционного скандала

Автор: «Фраза»
21.12.20 16:32
198
Замглавы Офиса Зеленского отошел от дел из-за коррупционного скандала

Главное: Татаров написал заявление о временном приостановлении исполнения своих должностных обязанностей и передачи их другому должностному лицу. Это произошло на фоне коррупционного скандала, фигурантом которого он является.

Детали: Заместитель главы офиса президента Украины Олег Татаров передаст свои полномочия другому сотруднику на время расследования уголовного дела о коррупции, фигурантом которого он является. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, это сделано, «чтобы избежать любого конфликта интересов, так как Татаров как раз курирует так называемый силовой блок».

«Сегодня он в добровольном порядке сам пришел в НАБУ, чтобы принять участие в процессуальных действиях и ответить на все вопросы, которые есть к нему и которые вызывают существенный общественный резонанс», — добавил чиновник.

Сам Татаров заявил, что в ближайшее время докажет, «что все это фейк, а не расследование». Как сообщает УНИАН, он также пояснил, что узнал о предъявлении подозрений по уголовному делу из СМИ, за получением соответствующего документа ему пришлось лично явиться в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Из-за этого он также обвинил следствие в несоблюдении уголовного кодекса и порядка проведения процессуальных действий.

Справка: Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Татарова в осуществлении коррупционных схем. По версии правоохранителей, чиновник во время работы в Украинской государственной строительной корпорации («УкрБуд») мог способствовать выдаче недостоверного заключения судебного эксперта и таким образом помочь компании незаконно присвоить 81 миллион гривен.

Татарову грозит до восьми лет лишения свободы. Вместе с ним по уголовному делу проходят замдиректора научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший депутат Верховной Рады. Их имена не раскрываются.

В тему: В сентябре 2020 года бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще полутора десятков уголовных производств. По мнению его адвокатов, за ними стоят заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, глава Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов и олигарх Игорь Коломойский.

Тэги: коррупция, политика, Национальное антикоррупционное бюро, новости Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, Олег Татаров

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