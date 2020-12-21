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Новости > Пьяный неадекват избил двух женщин-медиков в Киеве

Пьяный неадекват избил двух женщин-медиков в Киеве

Александр Панько
21.12.20 15:24
477
Пьяный неадекват избил двух женщин-медиков в Киеве

Главное: Пьяный киевлянин избил двух врачей из экстренной медицинской помощи. В «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева» указывают, что это не уникальный случай и никто за это не несет ответственности.

Детали: В Киеве агрессивный пациент набросился на бригаду экстренной медицинской помощи. Как сообщает КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева» на своей странице в Facebook, в результате пострадали две женщины-медика — 24-летняя фельдшер и 63-летняя медицинская сестра.

После того как пациент с подозрением на алкогольное опьянение с силой вытолкал фельдшера из машины и толкнул медсестру, одна из них получила закрытый перелом левой голени со смещением, а вторая — закрытую травму левого коленного сустава.

Сейчас обе женщины госпитализированы в травматологическое отделение.

Несмотря на то, что потерпевшие вызвали правоохранителей и написали соответствующие заявления, в Центре подчеркивают, «что еще ни разу нападавшие не понесли ответственности за свои агрессивные действия по отношению к медикам во время выполнения ими служебных обязанностей».

«Существующее законодательство не позволяет это сделать. А безнаказанность, как известно, лишь умножает агрессию, делая бригады ЭМП и других медиков беззащитными в таких случаях», — заключили в ведомстве.

В тему: 5 июня 2013 года в Одессе был задержан 30-летний житель города, который нанес ножевые удары своей матери, сестре и прибывшим на место медицинским работникам.

Вскоре после этого парламентский комитет по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту внести изменения в Закон Украины «Об экстренной медицинской помощи», позволив медицинским работникам во время выездов на вызовы применять газовые баллончики и электрошокеры.

В августе 2017 года в Соломенском районе Киева на ул. Антонова возле здания медицинского центра пьяный вор с ножом напал на врача и тяжело его ранил.

В сентября 2019 года знаменитый советский и российский театральный режиссер Леонид Хейфиц напал с ножом на женщину-врача «скорой помощи», приехавшую к нему на вызов в центре Москвы.

Тэги: Киев, нападение, скорая помощь, алкогольное опьянение, криминал, новости Украины

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