Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Предстоятель УПЦ объяснил, как нужно благодарить Бога

Предстоятель УПЦ объяснил, как нужно благодарить Бога

Александра Кудрявцева
21.12.20 16:40
185
Предстоятель УПЦ объяснил, как нужно благодарить Бога

Главное: Господь хочет, чтобы мы благодарили Его за благодеяния к нам, но эта благодарность нужна не Богу, а нам самим.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в Киево-Печерской лавре, объясняя верующим евангельскую историю об исцелении десяти прокаженных, из которых только один вернулся, чтобы поблагодарить Христа.

Предстоятель отметил, что пример исцеления десяти прокаженных учит нас тому, «что мы должны благодарить Бога за все, что получаем в жизни».

По его словам, мы часто не осознаем, что все, что имеем в жизни, как и саму жизнь, мы получаем в дар от Бога.

«Начиная от телесных нужд, само тело, и кончая своим спасением — все мы получаем от Бога, — сказал он. — Это дары Божьи, за которые мы должны Его благодарить. Бог хочет, чтобы мы Его благодарили за благодеяния к нам».

При этом, подчеркнул Блаженнейший Онуфрий, наша благодарность нужна не Богу, а нам самим.

«Если человек благодарен своему благодетелю, то он делается способным вместить в себя еще больше благодеяний, — пояснил он. — Благодарность нужна для того, чтобы мы раскрылись к милосердию Божию, вместили от Бога больше даров».

Предстоятель научил простой благодарственной молитве: «Можно просто сказать: „Господи, благодарю, Тебя, за то, что Ты меня создал из тверди земной, за то, что ты меня украсил Твоим Божественным образом, вдохнул в лице мое дыхание жизни. Благодарю Тебя, Господи, за благодеяния ведомые, неведомые, явленные, неявленные, которые на мне от первого дня до нынешнего часа, которыми я живу. Благодарю, Господи, за скорби, за радость, за нынешний день, в который ты дал мне возможность увидеть красоту твою еще раз“».

Благодаря Бога, добавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, «мы будем способны вмещать в себе те дары Божии, ту благодать Божью, которая приведет нас ко спасению на Небе во Христе Иисусе Господе нашем».

В тему: Религиозные эксперты обеспокоены угрозой, которые несут инициативы «Партнерства Биарриц».

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

21.12.20 09:13

Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.12.20 08:46

Полицаи в 1980-м году

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Атака британского мутанта. Чем опасен новый штамм коронавируса и спасет ли от него вакцина
21.12.20 14:30

Атака британского мутанта. Чем опасен новый штамм коронавируса и спасет ли от него вакцина

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Замглавы Офиса Зеленского отошел от дел из-за коррупционного скандала

Замглавы Офиса Зеленского отошел от дел из-за коррупционного скандала
21.12.20 16:32
187
Последние новости
21.12.20 17:17

Зверское избиение молодого парня в одном из супермаркетов Днепра попало на видео (18+)
21.12.20 17:09

Предстоятель УПЦ считает, что приезд Патриарха Варфоломея в Украину приведет к обострению церковного раскола
21.12.20 16:53

В Албанской Церкви призвали к преодолению раскола в Православии
21.12.20 16:40

Предстоятель УПЦ объяснил, как нужно благодарить Бога
21.12.20 16:32

Замглавы Офиса Зеленского отошел от дел из-за коррупционного скандала
21.12.20 15:58

Спустя неделю после аварии на Шулявском мосту нет ни одного фонарного столба
21.12.20 15:24

Пьяный неадекват избил двух женщин-медиков в Киеве
Фото и Видео
Зверское избиение молодого парня в одном из супермаркетов Днепра попало на видео (18+)
Зверское избиение молодого парня в одном из супермаркетов Днепра попало на видео (18+)
Зверское избиение молодого парня в одном из супермаркетов Днепра попало на видео (18+)
Зверское избиение молодого парня в одном из супермаркетов Днепра попало на видео (18+)
Пьяный парень изнасиловал 73-летнюю пенсионерку на Одесчине
Пьяный парень изнасиловал 73-летнюю пенсионерку на Одесчине
Пол Маккартни выпустил необычный музыкальный альбом, записанный на карантине
Пол Маккартни выпустил необычный музыкальный альбом, записанный на карантине
Украинцы увидят поистине уникальное космическое явление
Украинцы увидят поистине уникальное космическое явление
В Харькове появилась «парковка для оленей»
В Харькове появилась «парковка для оленей»
В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей
В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей
«Слуга народа», назвавший коронавирус вымышленной болезнью, рассказал бред о проститутках
«Слуга народа», назвавший коронавирус вымышленной болезнью, рассказал бред о проститутках
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду
Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду
Зеленский жаждет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе. Но есть проблема
Зеленский жаждет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе. Но есть проблема
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.