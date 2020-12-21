Предстоятель УПЦ объяснил, как нужно благодарить Бога

Главное: Господь хочет, чтобы мы благодарили Его за благодеяния к нам, но эта благодарность нужна не Богу, а нам самим.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в Киево-Печерской лавре, объясняя верующим евангельскую историю об исцелении десяти прокаженных, из которых только один вернулся, чтобы поблагодарить Христа.

Предстоятель отметил, что пример исцеления десяти прокаженных учит нас тому, «что мы должны благодарить Бога за все, что получаем в жизни».

По его словам, мы часто не осознаем, что все, что имеем в жизни, как и саму жизнь, мы получаем в дар от Бога.

«Начиная от телесных нужд, само тело, и кончая своим спасением — все мы получаем от Бога, — сказал он. — Это дары Божьи, за которые мы должны Его благодарить. Бог хочет, чтобы мы Его благодарили за благодеяния к нам».

При этом, подчеркнул Блаженнейший Онуфрий, наша благодарность нужна не Богу, а нам самим.

«Если человек благодарен своему благодетелю, то он делается способным вместить в себя еще больше благодеяний, — пояснил он. — Благодарность нужна для того, чтобы мы раскрылись к милосердию Божию, вместили от Бога больше даров».

Предстоятель научил простой благодарственной молитве: «Можно просто сказать: „Господи, благодарю, Тебя, за то, что Ты меня создал из тверди земной, за то, что ты меня украсил Твоим Божественным образом, вдохнул в лице мое дыхание жизни. Благодарю Тебя, Господи, за благодеяния ведомые, неведомые, явленные, неявленные, которые на мне от первого дня до нынешнего часа, которыми я живу. Благодарю, Господи, за скорби, за радость, за нынешний день, в который ты дал мне возможность увидеть красоту твою еще раз“».

Благодаря Бога, добавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, «мы будем способны вмещать в себе те дары Божии, ту благодать Божью, которая приведет нас ко спасению на Небе во Христе Иисусе Господе нашем».

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