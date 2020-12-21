Испанцы придумали очень простой тест, чтобы проверить работу сердца

Главное: Работу своего сердца можно проверить в домашних условиях. Тест придумали ученые.

Детали: Ученые из университетского госпиталя в Ла-Корунье (Испания) придумали простой тест, чтобы проверить работу сердца. Они поделились секретом.

Исследователи говорят, что каждый человек может пройти его самостоятельно.

Для этого нужно замерить время, которое потребуется вам для того, чтобы подняться на четвертый этаж.

Эксперты говорят: «Если вам нужно больше полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, ваше здоровье находится на низком уровне».

Они добавили: «Если время подъема занимает около минуты, а человек после этого не испытывает недомогания или сильной одышки, то поводов для беспокойства нет».

Также отмечается: «Наш способ не исключает необходимость регулярно проходить специализированные обследования, однако может вовремя указать на проблемы с сердечнососудистой системой».

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