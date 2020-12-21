В России на 83-м году жизни умер автор культовых мультсериалов

Главное: В Москве после продолжительной болезни скончался известный советский сатирик и писатель Александр Курляндсий, участвовавший в создании мультсериалов «Ну, погоди!» и «Великолепный Гоша».

Детали: Советский писатель, один из создателей культового мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Как сообщает канал РБК в Telegram со ссылкой на юриста Светлану Верхоглядову, это произошло после продолжительной болезни.

«Он умер сегодня ночью. Похороны состоятся 23 декабря, точное время и место будут известны позднее», — рассказала она, не уточнив, о какой болезни идет речь.

Александр Курляндский — советский и российский сатирик и драматург, сценарист, автор книг для детей. Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств России. Является одним из сценаристов культового советского мультсериала «Ну, погоди!». Он также работал над сценариями таких мультфильмов, как «Баба-яга против!», «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог». Его юмористические рассказы также были экранизированы в передаче «Ералаш».

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