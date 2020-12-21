Стало известно, сколько выходных дней ждет украинцев перед введением локдауна

Главное: В ближайшие три недели украинцев ждут удлиненные выходные дни. Это связано с с празднованием Нового года и Рождества Христова по григорианскому и юлианскому календарям.

Детали: Украинцев в ближайшие три недели ожидают выходные по три и четыре дня каждые в связи с празднованием новогодних и рождественских праздников. В частности, как сообщает Цензор.НЕТ, в пятницу, 25 декабря, христиане западного обряда празднуют Рождество Христово, что является государственным праздником и выходным днем. Поэтому выходные продлятся с 25 по 27 декабря.

Новый год в этом году также наступит в ночь на пятницу, так что выходными днями будут 1-3 января.

7 января Рождество Христово в Украине будут праздновать христиане восточного обряда. Этот государственный праздник приходится на четверг. Правительство перенесло рабочий день с пятницы, 8 января 2021 года, на субботу, 16 января 2021 года. Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд, с 7 по 10 января включительно.

В тему: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении локдауна в виде «зимних каникул ради безопасности» с 8 по 25 января 2021 года. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, это необходимо, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может возникнуть после новогодних праздников.