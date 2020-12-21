В России убили ученого, работавшего над созданием вакцины от коронавируса

Главное: В Санкт-Петербурге найдено тело известного российского ученого Александра Каганского, который в последнее время работал над созданием вакцины от коронавируса в Эдинбурге. По данным правоохранителей, его выбросил из окна бывший одноклассник.

Детали: В Санкт-Петербурге погиб всемирно известный ученый Александр Каганский, работавший в последние месяцы над вакциной от коронавируса в Эдинбурге. Как сообщают Lenta.ru, 19 декабря в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что из окна 14 этажа выпал полураздетый мужчина. Приехавшие на вызов полицейские установили личность погибшего. На его теле нашли признаки насильственной смерти.

Как сообщают «Невские новости», в Россию Каганский прилетел из Великобритании, где работал заведующим лабораторией синтетической эпигенетики в Эдинбургском университете, чтобы навестить могилу родителей.

Ученый также встретился с одноклассником, в квартире которого, как полагает следствие, между ними произошел конфликт, ставший причиной гибели Каганского.

Справка: 45-летний Александр Каганский был всемирно известным ученым-биологом. Занимался онкогенезом, раковыми исследованиями и был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия Земли. Помимо Эдинбурга он сотрудничал также с университетами Петербурга, Владивостока и Вашингтона.