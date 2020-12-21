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Новости > По последним данным ученых, древние люди умели впадать в зимнюю спячку

По последним данным ученых, древние люди умели впадать в зимнюю спячку

Агата Кловская
21.12.20 10:21
1091
По последним данным ученых, древние люди умели впадать в зимнюю спячку

Главное: Жившим около 400 тыс. лет назад в Европе предкам людей в зимние периоды не хватало пищи. По мнению ученых, чтобы выжить, неандертальцам приходилось впадать в спячку.

Детали: Чтобы пережить суровые зимы, неандертальцы впадали в спячку. Как сообщает Lenta.ru, такую гипотезу выдвинули ученые, проанализировав кости, найденные в древней братской могиле на севере Испании.

Возраст останков оценили в 400 тысяч лет. При этом, как установили исследователи, рост найденных костей прерывался каждый год на несколько месяцев, что напоминает строение костей животных, впадающих в зимнюю спячку. Например, пещерных медведей.

Окрестности пещеры Сима-де-лос-Уэсос, где найдены останки, в зимние месяцы не могли обеспечить древних людей достаточно жирной пищей для выживания. Таким образом, по мнению ученых, это был единственный способ выжить для древних людей.

Справка: Спячка — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма. Характеризуется снижением температуры тела, замедлением дыхания и сердцебиения, торможением нервной деятельности (т. н. «глубокий сон») и других физиологических процессов.

Неандерталец — вымерший или ассимилированный представитель рода людей. Свое название получил от долины Неандерталь в Германии, где был найден череп одного из представителей. Некоторые ученые считают неандертальца подвидом Homo sapiens, другие — отдельным видом рода Homo. Окончательно сформировались, как вид, около 130–150 тыс. лет назад. Последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад. В течение последних 5 тыс. лет активно сосуществовали с Homo sapiens в Европе. Однако на сегодняшний день доказано, что они не являются прямыми предками современных людей.

В тему: В августе 2005 года украинские археологи во время раскопок в Белгородском районе Крыма, в районе Белой скалы обнаружили стоянки неандертальцев, которые жили вместе с человеком современного типа.

В феврале 2011 года ученые заявили о том, что неандертальцы могли носить украшения из перьев, что говорит о развитости их культуры и сближает в интеллектуальном развитии с людьми современного типа.

В январе 2015 года в Израиле нашли фрагмент черепа человека, жившего примерно 55 тысяч лет назад. Датировка находки указывает на тесные контакты между предками современных людей (мигрировавших из Африки в Евразию) и неандертальцев в то время — речь идет в том числе и о скрещивании.

Весной 2017 года исследователи из Лиссабонского университета обнаружили в Португалии фрагменты черепа, чей возраст оказался около 400 тысяч лет. Это самые старые человеческие останки, когда-либо найденные в стране, и одни из самых древних в Западной Европе. Останки обнаружили в пещере Ароэйра и перевезли в лабораторию вместе с окружающей породой. На извлечение костей ушло более двух лет.

В начале 2020 года антропологи выяснили, что неандертальцы ныряли и находили на морском дне ракушки, из которых в дальнейшем делали нужные им инструменты. Это открытие несколько противоречит устоявшемуся стереотипу о том, что наши предки не столь активно осваивали море.

Тэги: история, археология, зима, наука, Испания, неандерталец

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