Смертность от коронавируса в Украине снизилась: данные на 21 декабря

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине за сутки стали 80 человек. Данные на 21 декабря.

Детали: В Украине за сутки от коронавируса умерли 80 человек. Данные на понедельник, 21 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала пандемии COVID-19 забрал в нашей стране 16 665 жизней.

За сутки выявили 6 545 новых случаев заразы. Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (673) и Одесской области (651).

Провели 26 839 тестов: методом ПЦР – 22 149, методом ИФА – 4 690.

За вчера госпитализировали 1 766 человек, а выздоровели 5 106 людей.

С начала пандемии заразились 970 993 человека, при этом 586 268 больных уже выздоровели.

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