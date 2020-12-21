«Английский коронавирус» не на шутку переполошил ВОЗ и Европу

Главное: Всемирная организация здравоохранения призывает Европу удвоить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса на фоне распространения нового, крайне заразного, штамма коронавируса. Представители Евросоюза собираются на экстренное заседание.

Детали: Всемирная организация здравоохранения в воскресенье, 20 декабря, призвала европейские страны усилить меры по борьбе с коронавирусом из-за появления в Великобритании его нового штамма. Как сообщает Deutsche Welle, это произошло после того, как, по данным ВОЗ, за пределами Великобритании было зафиксировано 11 случаев инфицирования мутировавший вирусом — девять в Дании, и по одному в Нидерландах и Австралии.

Как заявила пресс-секретарь представительства организации в Европе, «по всей Европе, где передача интенсивна и широко распространена, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению».

Как сообщает «Европейская правда», из-за нового штамма представители правительств стран Евросоюза сегодня, 21 декабря, проведут экстренное заседание. Также в понедельник ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам утвердит вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech, которую уже используют в Великобритании и США.

В тему: Власти Великобритании признали, что новый штамм коронавируса, который неделю назад был обнаружен на юго-востоке Англии, вышел из-под контроля. В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее предыдущего. Из-за этого два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.