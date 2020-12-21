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Новости > Британцы озвучили симптомы рака горла

Британцы озвучили симптомы рака горла

Агата Кловская
21.12.20 12:21
2172
Британцы озвучили симптомы рака горла

Главное: Каковы симптомы рака горла? О них говорят ученые.

Детали: Британские эксперты из Macmillan Cancer Support назвали симптомы рака горла. Появился список.

Онкологи говорят: «Рак горла – это общий термин для описания различных видов злокачественных новообразований, поражающих щитовидную железу, пищевод или дыхательную трубку, и симптомы зависят от того, какой орган поражен».

Они поясняют: «Рак щитовидной железы локализуется в передней части шеи, чуть ниже голосового аппарата. Наиболее распространенным признаком, указывающим на развитие заболевания, является безболезненная шишка, которая постепенно увеличивается».

Также сообщается: «О раке пищевода указывает затрудненное глотание, когда  человек  чувствует, как будто пища застревает у него в горле или груди. Существует два основных типа данного заболевания: плоскоклеточный рак и аденокарцинома».

Они отмечают: «Для рака трахеи характерен ряд симптомов, в том числе часто повторяющаяся одышка, кашель с кровью, свистящее или шумное дыхание, хриплый голос, трудности с глотанием, лихорадка, озноб и частные инфекции грудной клетки».

В тему: мы писали, что ученые доказали, что стресс и онкология взаимосвязаны.

Тэги: ученые, медицина, здоровье, рак, онкология

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