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Новости > Как оказалось, от коронавируса можно ослепнуть

Как оказалось, от коронавируса можно ослепнуть

Агата Кловская
21.12.20 11:03
1161
Как оказалось, от коронавируса можно ослепнуть

Главное: Коронавирус наносит удар по зрению. Об этом говорят ученые.

Детали: Американские ученые из университета Хофстра в Хемпстеде выяснили, что коронавирус может привести к слепоте. Появился их отчет.

Исследователи говорят, что зараза способна вызватьинфекцию, которая приводит к потере зрения.

В публикации сказано: «В одной из больниц Нью-Йорка у трех пациентов, страдающих COVID-19, развился кератит (воспаление роговицы). На этом фоне развился эндофтальмит (гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока)».

Отмечается: «Наличие трех случаев эндофтальмита за такое короткое время является чрезвычайно редким явлением, и, поскольку все они были связаны с коронавирусом, необходимо новое исследование, отмечают специалисты».

Информируется: «Из трех пациентов один умер от COVID-19, другому пришлось удалить глаз, а третий потерял зрение. Всем участникам наблюдений было больше 60 лет».

В тему: мы писали, что коронавирус отбросил международный туризм на тридцать лет назад.

Тэги: ученые, здоровье, мир, зрение, глаза, коронавирус, COVID-19

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