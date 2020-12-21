В Николаеве отморозок стрелял по детям

Главное: В Николаеве мужчина стрелял в детей. Ранен малыш.

Детали: В минувшее воскресенье, 20 декабря, в Николаеве произошло ЧП. О нем поведала полиция.

Информируется, что в в Заводском районе города супруги решили вместе с друзьями и детьми запустить фейерверк, после чего их сосед открыл стрельбу из оружия неогнестрельного действия.

Ранение получил десятилетний мальчик.

Известно, что взрослые отобрали оружие у отморозка, после чего вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей.

Уже начато уголовное производство с квалификацией Хулиганство с применением оружия (ч.4 ст.296 УК). Мужчина может получить до семи лет лишения свободы.

В тему: мы писали, что на Прикарпатье пьяный мужик открыл стрельбу с балкона.