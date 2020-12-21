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Новости > Новый штамм коронавируса в Великобритании напугал весь мир

Новый штамм коронавируса в Великобритании напугал весь мир

Агата Кловская
21.12.20 06:15
1310
Новый штамм коронавируса в Великобритании напугал весь мир

Главное: Страны закрывают границы с Великобританией. Причина - новый штамм коронавируса.

Детали: Новый штамм коронавируса, подтвержденный в Великобритании неделю назад, вышел из-под контроля. Об этом заявили власти страны, признав стремительные темпы заражения.

Это уже вызвало настоящую панику в мире: два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.

В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее, чем был раньше.

Авиасообщение со страной, в частности, приостановили Аргентина, Канада, Турция, Бельгия, Греция, Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Франция и Финляндия.

В тему: мы писали, что король Швеции признал тотальное поражение своей страны в войне с COVID-19.

Тэги: Великобритания, здоровье, мир, штамм, коронавирус, пандемия, COVID-19

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