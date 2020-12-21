К концу рабочей недели погода в Украине круто изменится

Главное: Погода в Украине меняется. Резко потеплеет.

Детали: До конца рабочей недели в Украине потеплеет. Прогноз погоды на 21-25 декабря дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что пойдет мокрый снег. Осадки ожидаются уже со среды.

Сухо может быть на Закарпатье и Востоке страны.

Днем будет от 3 мороза до 9 тепла, а ночью от минус 8 до плюс 5.

В Киеве пройдет дождь: днем будет 3-5 тепла, а ночью от 2 мороза до 0.

Карта погоды:

В тему: ранее синоптики говорили, что на этой неделе в Украине улучшится погода.