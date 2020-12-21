Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду, - эксперт

ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду, - эксперт

Автор: «Фраза»
20.12.20 22:14
569
ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду, - эксперт

ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду. Как сообщает «Фокус», об этом заявил политический обозреватель Ярослав Шевчук.

По его словам, партии Виктора Медведчука и Петра Порошенко оформили временный союз ради достижения общей цели — внеочередных парламентских выборов. Информация о договоренностях между ОПЗЖ и Евросолидарностью стала достоянием общественности и уже циркулирует в телеграм-каналах. Более того, президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times фактически подтвердил этот факт.

Зеленский заявил американскому изданию, что знает о том, что на депутатов его партии влияют разные финансовые группы, в частности, «группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте». Публичное признание такого положения дел в собственной фракции говорит о том, что президент начинает нервничать, поскольку монобольшинство разрушается. И разрушают его как раз Медведчук и Порошенко, которые, в случае внеочередных выборов в Раду, значительно увеличат свои фракции в парламенте. А вот Зеленский наверняка потеряет большинство.

Телеграм-канал «Печерські пагорби» пишет, что Медведчук и Порошенко намерены создать искусственный политический кризис в парламенте.

«Коалиции между партиями Порошенко и Медведчука в областных и городских советах были репетицией и проверкой реакции общественности. Так как волны народного гнева не было, лидеры решили перевести сотрудничество на новый уровень. ЕС и ОПЗЖ работают на совершенно противоположный электорат и в этом случае для них это преимущество: каждая из партий сможет убедить своего избирателя в необходимости перевыборов и на выходе результат получится значительным... Порошенко и Медведчук решили, что личные конфликты можно отложить на второй план ради уничтожения рейтинге Зеленского, и медиа-империи обоих уже активно работают по ОП», — пишет телеграм-канал.

«Наверняка, вскоре в Раде мы увидим, как монобольшинство будет проваливать законопроекты, что позволит оппозиции поставить вопрос о роспуске этого созыва Рады. На днях для ОП прозвенел первый такой звоночек — Рада провалила назначение Юрия Витренко министром энергетики, хотя по этому кадровому вопросу с депутатами работал лично глава ОП Андрей Ермак» — отметил эксперт.

Тэги:

Комментарии

Статьи

19.12.20 08:54

О еврокубковой реформе и таблице коэффициентов

Автор: Андрей Шахов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.12.20 08:46

Полицаи в 1980-м году

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ
17.12.20 23:59

Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Смертность от коронавируса в Украине остается ужасающе высокой

Смертность от коронавируса в Украине остается ужасающе высокой
19.12.20 12:24
5936
Последние новости
20.12.20 22:14

ОПЗЖ и ЕС объединились и будут добиваться досрочных выборов в Раду, - эксперт
20.12.20 14:56

Коронавирус во время беременности: врачи сделали неожиданное открытие
20.12.20 12:52

Астрономы впервые получили радиосигнал с планеты из другой солнечной системы
20.12.20 09:32

Во время пандемии миллиардеры обогатились почти на $2 трлн
19.12.20 15:35

Губернатора Сергейчука подозревают в попытке перенаправить рейдерские потоки на Черкасчине, - СМИ
19.12.20 15:35

В Харькове появилась «парковка для оленей»
19.12.20 13:59

Американские ученые зафиксировали опасную миграцию микроорганизмов, пожирающих человеческий мозг
Фото и Видео
В Харькове появилась «парковка для оленей»
В Харькове появилась «парковка для оленей»
В Харькове появилась «парковка для оленей»
В Харькове появилась «парковка для оленей»
В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей
В лесу на Буковине охотник застрелил человека, перепутав его с косулей
«Слуга народа», назвавший коронавирус вымышленной болезнью, рассказал бред о проститутках
«Слуга народа», назвавший коронавирус вымышленной болезнью, рассказал бред о проститутках
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду
Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду
Зеленский жаждет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе. Но есть проблема
Зеленский жаждет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе. Но есть проблема
Стало известно, сколько нужно денег на вакцинацию украинцев от коронавируса
Стало известно, сколько нужно денег на вакцинацию украинцев от коронавируса
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
В Минобразования дали школам рекомендации по обучению во время локдауна
В Минобразования дали школам рекомендации по обучению во время локдауна
Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре
Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.