Во время пандемии миллиардеры обогатились почти на $2 трлн

Главное: Более 2200 мировых миллиардеров в уходящем году стали богаче почти на два триллиона долларов. И это несмотря на пандемию коронавируса.

Детали: По итогам 2020 года более 2200 миллиардеров мира стали богаче на $1,9 трлн, несмотря на пандемию Covid-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в журнале Forbes.



По подсчетам издания, состояние всех миллиардеров мира оценивается в $11,4 трлн. То есть на 20% больше, чем их совокупное состояние на 31 декабря 2019 года.

В Forbes считают, что основной причиной роста богатства обладателей миллиардных состояний стал рост на фондовых рынках, который продолжался в течение года.

«Состояние более 600 американских миллиардеров составляет $4 трлн, прирост с начала года составил $560 млрд, чему также способствовал рост на фондовых рынках», — отметили в материале.



В частности, индекс S&P 500, находящийся около исторического максимума, в этом году вырос на 13%, несмотря на мартовский крах из-за коронавируса, NASDAQ вырос на 38%, отмечает издание.

Илон Маск продемонстрировал рекордный рост своего капитала, его состояние выросло на $110 млрд, до $137 млрд, поставив его на третью строчку рейтинга богатейших людей мира. Рост состояния Маска обеспечили акции Tesla Motors, которые подорожали на 630%.

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