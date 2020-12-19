Губернатора Сергейчука подозревают в попытке перенаправить рейдерские потоки на Черкасчине, - СМИ

У Офиса президента могут быть вопросы к главе Черкасской ОГА Сергею Сергейчуку, поскольку его действия вызывают негативный резонанс в области и так проблемной для Зеленского. Об этом говорится в статье «Война за ТЕЦ и фермеры без урожая. Как „борется“ с рейдерами черкасский губернатор Сергейчук» , обнародованной на сайте «Depo.ua».

По информации журналистов, уже в первые три месяца работы Сергейчука в Черкасской области в СМИ начали появляться публикации, в которых губернатора начинают «подозревать в нелицеприятных действиях».

«Возьмем для примера одно из громких дел о рейдерстве в области — захват урожая фермерского хозяйства в селе Журжинцы Лисянского района. Одним из пострадавших тогда оказался местный фермер Руслан Коваленко, который по найму организовывал уборку урожая подсолнечника на одном из полей другого фермерского хозяйства. Вооруженные люди напали на Коваленко, избили его и ранили из травматического пистолета. После чего сами собрали урожай. Когда эта история попала в поле зрения Антирейдерского комитета во главе с губернатором , Коваленко не мог нарадоваться, ожидая, что виновные в его избиении будут наказаны, ему вернут отобранный комбайн, а урожай вернется законному собственнику», — пишет издание.

Однако уже через месяц после происшествия, говорится в статье, «стало понятно, что фермеров, потерявших урожай, снова обманули . После вмешательства Антирейдерского штаба и губернатора, оказалось, что урожай был изъят „на ответственное хранение“ Нацполицией. Вот только из 120 тонн подсолнечника, которые были собраны на спорном поле, на хранении оказалось лишь 16 тонн. Куда делось более сотни тонн — неизвестно. Фермеры подозревают, что урожай был продан при содействии людей из полиции, а деньги поделены заинтересованными сторонами».

«Подозрения фермеров в том, что Антирейдерский штаб во главе с Сергейчуком скорее содействует рейдерам, а не борется с ними, дали основания многим „злым языкам“ в Черкассах говорить, что губернатор при помощи штаба просто перенаправил рейдерские потоки в аграрном секторе», — говорится в статье.

Еще один кейс, в связи с которым Сергейчука подозревают в рейдерстве, по информации журналистов, связан с войной между облгосадминистрацией и Черкасской ТЕЦ. «Сергейчук обвиняет ЧАО „Черкасское химволокно“, которое арендует мощности ТЕЦ, в необоснованном повышении тарифов, требуя от бизнеса снизить тарифы на 20-25%, угрожая в противном случае отобрать ТЕЦ в коммунальную собственность... В ТЕЦ же категорически не согласны с мнением Сергейчука и утверждают, что их тарифы — одни из самых низких в стране, а губернатор сознательно раскачивает ситуацию, чтобы просто „рейдернуть“ компанию и взять под собственный контроль », — отмечает издание.

По словам автора статьи, благодаря этим скандальным историям «за Сергейчуком закрепилась в Черкассах слава человека связанного с рейдерством. В пользу этой версии оказались и некоторые факты из прошлого Сергейчука, которые стали известны широкой общественности, после того как он стал губернатором».

Издание напоминает, что в прошлом году киевский предприниматель Алексей Маркусь публично обвинил Сергейчука в том, что тот вначале втерся к нему и его партнерам в доверие, обещал как офицер СБУ помощь и «крышу», но потом якобы отобрал бизнес на сумму в 150 млн грн.

Также, по информации издания, в мае этого года Сергейчук стал фигурантом уголовного производства по статье «мошенничество». В частности, нынешнего губернатора Черкасчины обвиняют в том, что он, пользуясь своими связями, пытался выбить у компании «Слаф Реагент» долг на сумму более 6 млн грн , который компания ему уже выплатила ранее.

«Что же до объективных результатов его работы во главе области, то и они стремятся к нулю — местные выборы в области провалены, власть в облсовете сформирована без участия „Слуги народа“, коммуникация с местными элитами не налажена, показатели развития области также не на высоте. Похоже, масса претензий к Сергейчуку в самое ближайшее время превысит некую критическую отметку, после которой Офису Президента придется реагировать», — подытоживает издание.