Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин надеется вынести на обсуждение с коллегами из Франции и Германии мирные инициативы Медведчука по Донбассу

Депутаты парламентов России, Франции, Германии уже в ближайшее время готовы вернуться к плодотворной работе в рамках формата «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», инициатором которого стал Виктор Медведчук. Представители парламентов России, Франции, Германии настроены на конструктивную работу. И только Верховная Рада Украины игнорирует инициативу своего парламентария.

Об этом рассказал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, сообщает ZIK со ссылкой на ТАСС.

По словам спикера нижней палаты российского парламента, Госдума намерена вернуться к диалогу с парламентами Франции и Германии в рамках «нормандского формата». Но при этом Верховной Раде тоже следует подключиться к этой работе, если Украина планирует выполнять свои обязательства.

«Как только ситуация в связи с пандемией изменится, эти вопросы мы надеемся вынести на обсуждение в рамках диалога с нашими коллегами из Франции и Германии. Если Украина, заявляя позицию в рамках „нормандской четверки“, собирается выполнять их, то нужно, чтобы Верховная Рада со своей стороны подключалась к этой работе», — цитирует Володина ТАСС.

В ТАСС напоминают, что инициатива о приглашении парламентариев к переговорам по урегулированию ситуации на Востоке Украины впервые была озвучена председателем Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«На встрече в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным он высказал предложение по организации межпарламентского диалога в „нормандском формате“ (Германия, Россия, Украина и Франция) по Донбассу. Путин инициативу поддержал. В январе украинский парламентарий провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а затем представил „Парламентское измерение „нормандского формата““ в Германии для всех крупных фракций Бундестага», — пишет ТАСС.

Как напоминает издание, ранее Виктор Медведчук заявил, что при нынешней украинской власти мирного урегулирования ситуации на Донбассе не будет.