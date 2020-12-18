Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин надеется вынести на обсуждение с коллегами из Франции и Германии мирные инициативы Медведчука по Донбассу

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин надеется вынести на обсуждение с коллегами из Франции и Германии мирные инициативы Медведчука по Донбассу

Автор: «Фраза»
18.12.20 14:20
554
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин надеется вынести на обсуждение с коллегами из Франции и Германии мирные инициативы Медведчука по Донбассу

Депутаты парламентов России, Франции, Германии уже в ближайшее время готовы вернуться к плодотворной работе в рамках формата «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», инициатором которого стал Виктор Медведчук. Представители парламентов России, Франции, Германии настроены на конструктивную работу. И только Верховная Рада Украины игнорирует инициативу своего парламентария.

Об этом рассказал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, сообщает ZIK со ссылкой на ТАСС.

По словам спикера нижней палаты российского парламента, Госдума намерена вернуться к диалогу с парламентами Франции и Германии в рамках «нормандского формата». Но при этом Верховной Раде тоже следует подключиться к этой работе, если Украина планирует выполнять свои обязательства.

«Как только ситуация в связи с пандемией изменится, эти вопросы мы надеемся вынести на обсуждение в рамках диалога с нашими коллегами из Франции и Германии. Если Украина, заявляя позицию в рамках „нормандской четверки“, собирается выполнять их, то нужно, чтобы Верховная Рада со своей стороны подключалась к этой работе», — цитирует Володина ТАСС.

В ТАСС напоминают, что инициатива о приглашении парламентариев к переговорам по урегулированию ситуации на Востоке Украины впервые была озвучена председателем Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«На встрече в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным он высказал предложение по организации межпарламентского диалога в „нормандском формате“ (Германия, Россия, Украина и Франция) по Донбассу. Путин инициативу поддержал. В январе украинский парламентарий провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а затем представил „Парламентское измерение „нормандского формата““ в Германии для всех крупных фракций Бундестага», — пишет ТАСС.

Как напоминает издание, ранее Виктор Медведчук заявил, что при нынешней украинской власти мирного урегулирования ситуации на Донбассе не будет.

Тэги:

Комментарии

Статьи

18.12.20 09:35

«Кукурузники» в бою. Ч. 2. Чечня

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.12.20 10:23

Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ
17.12.20 23:59

Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Минздраве разработали план по вакцинации населения от коронавируса

В Минздраве разработали план по вакцинации населения от коронавируса
18.12.20 12:35
1131
Последние новости
18.12.20 17:10

В УПЦ назвали молебен ПЦУ в Софийском соборе примером двойных стандартов власти в отношении Церквей
18.12.20 16:50

Доктор Валихновский посоветовал, как провести Рождественский пост с пользой для здоровья
18.12.20 16:46

В работе популярной соцсети произошел масштабный сбой
18.12.20 16:34

В РПЦ напомнили, что ПЦУ нельзя назвать полностью независимой от Константинополя
18.12.20 16:28

Сoстоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу
18.12.20 16:15

Предстоятель УПЦ возглавил список религиозных лидеров в рейтинге самых влиятельных людей Украины
18.12.20 15:35

Доктор Комаровский дал неожиданный совет людям, больным коронавирусом
Фото и Видео
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду
Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду
Зеленский жаждет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе. Но есть проблема
Зеленский жаждет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе. Но есть проблема
Стало известно, сколько нужно денег на вакцинацию украинцев от коронавируса
Стало известно, сколько нужно денег на вакцинацию украинцев от коронавируса
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
В Минобразования дали школам рекомендации по обучению во время локдауна
В Минобразования дали школам рекомендации по обучению во время локдауна
Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре
Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре
Падение столбов на Шулявском мосту попало на видео
Падение столбов на Шулявском мосту попало на видео
Праздник к нам приходит: два Деда Мороза разъезжали по Киеву на бронемашине
Праздник к нам приходит: два Деда Мороза разъезжали по Киеву на бронемашине
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.