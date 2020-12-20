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Новости > Астрономы впервые получили радиосигнал с планеты из другой солнечной системы

Астрономы впервые получили радиосигнал с планеты из другой солнечной системы

Александр Панько
20.12.20 12:52
1515
Астрономы впервые получили радиосигнал с планеты из другой солнечной системы

Главное: Международная группа ученых зафиксировала радиосигнал из созвездия Волопас. По словам астрономов, если данные подтвердятся, то источником радиоволн впервые станет планета, вращающаяся вокруг другой звезды.

Детали: Наблюдения с помощью радиотелескопа LOFAR зафиксировали сигнал, исходящий из системы Тау Волопаса, которая представляет собой двойную звезду. Как сообщает Lenta.ru, вокруг нее вращается одна экзопланета, сила и поляризация сигнала которой соответствуют магнитному полю планеты, относящейся к газовому гиганту типа «горячий Юпитер».

Ранее исследователи изучили сигнатуру радиоизлучения Юпитера и экстраполировали результат на возможную эмиссию излучения от далеких юпитероподобных планет, находящихся на расстоянии 40-100 световых лет.

Тем не менее пока остается небольшая неопределенность в том, действительно ли только планеты способны испускать такое радиоизлучение.

В тему: 26 августа того же года ученые, работающие над проектом Breakthrough Listen, посвященным поиску разумной внеземной жизни, обнаружили 15 новых быстрых радиоимпульсов, природа которых пока неизвестна. Ученые допускают, что их источниками могут быть активные ядра галактик или нейтронные звезды. Не исключено, что сигналы являются результатом деятельности инопланетных цивилизаций.

Тэги: планета, космос, наука, радиоэфир, радиосигнал, исследование, экзопланета, технологии, созвездие Волопаса

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