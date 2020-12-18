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Новости > Американской компании Moderna уничтожит почти полмиллиона доз вакцины от коронавируса

Американской компании Moderna уничтожит почти полмиллиона доз вакцины от коронавируса

Агата Кловская
18.12.20 13:21
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Американской компании Moderna уничтожит почти полмиллиона доз вакцины от коронавируса

Главное: Компании Moderna откажется от 400 тысяч почти готовых доз вакцины от корорнавируса из-за проблем с фильтрацией.

Детали: Американской компании Moderna пришлось отказаться от почти изготовленных 400 000 доз вакцины против коронавируса. Причиной стала проблема с фильтрацией, которая поставила под угрозу продукт на заключительных этапах его производства. О производственном сбое сообщил главный научный советник Операции Warp Speed Монсеф Слауи в интервью Bloomberg.

Инъекции препарата из широкой партии объемом 1,4 миллиона, которые еще не были перемещены в ампулы, придется попросту уничтожить.

«Это своего рода капля в море для общей цели Moderna — произвести от 500 миллионов до 1 миллиарда доз в 2021 году», — убежден иммунолог и бывший руководитель фармацевтической отрасли США.

По его словам, проблема фильтрации — лишь один из многих примеров того, как компании должны контролировать свои производственные линии и преодолевать препятствия в режиме реального времени.

Слауи считает, что таких проблем следует ожидать при реализации сложного производственного процесса, подобного тому, который необходим для вакцины Moderna с информационной РНК. Однако эксперт убежден, что этот уровень сложности не повлияет на общий объем или темпы производства доз.

«Производители лекарств обычно накапливают новый продукт перед тем, как выпустить его на рынок. Но в данном случае это было бы неэтично. В результате производители вакцин против COVID-19 находятся „под микроскопом“, буквально наблюдая за ежедневной производительностью очень сложного процесса. По моему мнению, проблем нет», — добавил Слауи.

Со своей стороны представитель Moderna из Кембриджа, штат Массачусетс, Рэй Джордан не захотел комментировать вопрос фильтрации или отказ от поставок вакцины. Он заверил, что компания по-прежнему находится на пути к достижению своих планов по производству препарата. В этом месяце она намерена выпустить 20 миллионов доз, а также еще от 85 до 100 млн доз — в первом квартале 2021 года.

В тему: В Минздраве разработали план по вакцинации населения от коронавируса.

Тэги: общество, здоровье, мир, вакцина, брак, коронавирус, Moderna

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