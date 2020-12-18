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Новости > В Минздраве разработали план по вакцинации населения от коронавируса

В Минздраве разработали план по вакцинации населения от коронавируса

Агата Кловская
18.12.20 12:35
302
В Минздраве разработали план по вакцинации населения от коронавируса

Главное: Денис Шмыгаль озвучил план национальной вакцинации от коронавируса. Начать планируют уже в феврале.

Детали: Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса. На следующей неделе его должен утвердить Кабинет министров. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Верховной раде.

«Что касается вакцинации. Минздрав разработал национальный план вакцинации, который сейчас обсуждается на уровне правительства. Уже на следующей неделе этот план будет утвержден», — сказал премьер-министр.

Глава Кабинета министров предварительно озвучил детали национального плана. Он подчеркнул, что основной задачей плана вакцинации является охват 50% населения, а это почти 21 млн человек.

«Возникает необходимость определения приоритетов групп населения, которые должны получить вакцинацию в первую очередь... Выделю ряд приоритетных групп», — сказал премьер.

Приоритетные группы:

— медицинские работники, включая лиц, принимающих непосредственное участие в противодействии COVID-19

— военнослужащие, участвующие в ООС,

— работники социальной сферы,

— лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, и персонал таких заведений,

— работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Национальную полицию, Нацгвардию, военных ВСУ, МВД,

— учителя и другие работники сферы образования,

— пожилые люди 60 лет и старше, которые находятся в группах риска.

«Среди соответствующих групп поэтапность разворачивания вакцинации в зависимости от количества полученных вакцин», — добавил Шмыгаль.

«Мы планируем первые партии вакцин получить в феврале, и бесплатную вакцинацию врачей, которые соответственно работают на передовой, борются с COVID, мы планируем начинать в феврале», — добавил премьер-министр.

В тему: Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале.

По мнению Владимира Зеленского, первые партии вакцины от COVID-19 в Украину должны поступить сразу после Нового года.

Тэги: общество, здоровье, вакцинация, новости Украины, коронавирус, Денис Шмыгаль

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