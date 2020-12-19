Американские ученые зафиксировали опасную миграцию микроорганизмов, пожирающих человеческий мозг

Главное: Опасная амеба, проникающая в мозг и вызывающая неизлечимое заболевание, все чаще стала появляться в северных штатах США. Это может быть связано с глобальными изменениями климата.

Детали: Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США обнаружили, что смертельно опасная «пожирающая мозг» амеба, обитающая преимущественно в теплых пресных водоемах южных штатов, начала распространяться в северных регионах страны. Как сообщает Lenta.ru, по их мнению, это связано с глобальными изменениями климата.

Специалисты проанализировали случаи первичного амебного менингоэнцефалита, зафиксированные в течение четырех десятилетий. Хотя ежегодное количество инфекций остается на прежнем уровне, их география меняется. Ареал обитания микроорганизма Naegleria fowleri смещается к северу, поскольку все больше людей на Среднем Западе США становятся жертвами заболевания.

Отметим, что амебный менингоэнцефалит почти всегда заканчивается летальным исходом. Инфекция оказывается в организме человека, если тот случайно вдохнул носом воду, кишащую неглериями. В мозг инфекция проникает по обонятельному нерву, после чего начинает разрушать нервные ткани.

Инкубационный период может варьироваться от нескольких дней до примерно двух недель. При этом если купающийся просто наглотается грязной воды, которая не попала в носовую полость, амебный менингоэнцефалит не развивается.

Предотвратить инфекцию можно с помощью зажимов для носа при купании.

Справка: Naegleria fowleri — вид одноклеточных организмов, названный в честь первооткрывателя заболевания Малькольма Фаулера. Представители обитают в естественных и искусственных пресных водоемах (в том числе бассейнах) при температуре 25–30 °C и способны проникать в человеческий организм преимущественно в жгутиковой стадии развития.

В тему: В сентябре 2019 года после купания в местной реке, от заражения амебой Неглериея Фоулера умерла 10-летняя жительница штата Техас.