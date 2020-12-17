Главные новости за 17 декабря 2020 года

— В немецкой клинике умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов.

— Коронавирус в Украине не снижает обороты. За сутки выявлено еще 12047 случаев заразы. Всего с начала пандемии заболели уже 931751 человек.

— На вакцинацию Украины от коронавируса необходимо более 15 млрд гривен. Пока же есть лишь 2,6 млрд.

— Украинцев будут более строго проверять на коронавирус по прилету в Египет. Сертификаты с негативным тестом должны иметь все украинцы в возрасте от 6 лет.

— Депутаты 226 голосами поддержали кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования. При этом они не смогли избрать Юрия Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики.

— С помощью ультрафиолета коронавирус можно уничтожить за 30 секунд. Правда, длина волны должна равняться 265 или 285 нанометрам.

— CAS подтвердил решение WADA об отстранении России от крупных международных спортивных соревнований. Правда, это не касается Евро-2020.