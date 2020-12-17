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Новости > В ВОЗ не рекомендуют вводить полный локдаун для борьбы с коронавирусом

В ВОЗ не рекомендуют вводить полный локдаун для борьбы с коронавирусом

Агата Кловская
17.12.20 11:57
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В ВОЗ не рекомендуют вводить полный локдаун для борьбы с коронавирусом

Главное: Вводимый весной локдаун, хоть и сократил влияние вируса, но также и нанес ущерб многим людям.

Детали: Всемирная организация здравоохранения считает полный локдаун не лучшим сценарием для борьбы с коронавирусом. Лучше применять более мягкие ограничения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

По его словам, вводимый весной локдаун, хоть и сократил влияние вируса, но также и нанес ущерб многим людям. Сейчас в ВОЗ применяют более строгие подходы, постепенно ужесточая ограничения.

«В марте и апреле в Европе мы оставили вне фокуса внимания, например, людей с проблемами психического здоровья, а также вопросы гендерного насилия. Мы знаем, что в любой чрезвычайной ситуации насилия в семье становится больше. Так что если у вас полный локдаун, это абсолютно не лучшая ситуация», — сказал Клюге.

Он отметил, что локдаун приводит к потере дохода у людей. Также страдают люди с инвалидностью или другими заболеваниями.

«Вот почему более мягкий, постепенный подход лучше. В этом смысле я понимаю, что происходит», — отметил директор Европейского бюро ВОЗ.

Клюге считает, что ключевым вопросом остается соблюдение рекомендаций.

«Ответственность и ношение масок в общественных местах и в других помещениях при большом скоплении людей, особенно если в этих пространствах есть люди, которые не входят в ваш так называемый „пузырь“ (среду близкого общения), и когда вы не можете гарантировать физическое дистанцирование. И, конечно же, стараться избегать мест большого скопления людей», — добавил он.

Также Клюге уверен, что каждая страна может улучшить отслеживание контактов и карантин. Это позволит более эффективно бороться с пандемией коронавируса.

Он отметил, что тестирование на COVID-19 должно помогать отслеживать происхождение инфекции и останавливать передачу вируса.

«Что каждая страна может улучшить, так это отслеживание контактов и карантин, когда тест будет проведен. Потому что иначе вы тестируете — а зачем вы тестируете? Чтобы знать, где инфекция, откуда она и как остановить передачу», — заявил Клюге.

В ВОЗ считают, что проведение массового тестирования в стране возможно, если не будет отнимать ресурсы у традиционного ПЦР-тестирования.

«Вы можете проводить это (всеобщее тестирование) в сообществах с высокой степенью передачи, потому что используемый вами тест не является традиционным ПЦР, это тест на антигенные клетки. Так что в этом смысле это возможно, если в сообществе очень высокий уровень распространения инфекции», — отметил Клюге.

При этом важно, чтобы медицинская система могла справиться с подтвержденными случаями.

«Вы должны иметь возможность отследить контакты, изолировав всю цепочку, также важно то, сколько раз вы это будете делать. Потому что если вы сделаете это сегодня, то через месяц ситуация может быть другой», — добавил директор Европейского бюро ВОЗ.

В тему: Жесткий карантин в Украине планируют ввести в начале января 2021 года. Ожидается, что он продлится три недели.

Тэги: общество, карантин, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус, локдаун

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