В Одессе первоклассница «заминировала» школу, чтобы поиграть дома с котиком

Главное: Маленькая одесситка сорвала учебный процесс, сообщив в полицию о «заминировании» школы. Свой поступок она объяснила тем, что просто хотела дома поиграть с котенком.

Детали: Накануне, 16 декабря, в одесскую полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отметили в ведомстве, правоохранители выяснили, что школу «заминировала» 6-летняя первоклассница. Девочка объяснила свой поступок тем, что хотела пойти домой и поиграть с котиком.



Со школьницей пообщались сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили ребенку, что его необдуманный поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в это время кто-то реально нуждался в их помощи.



«Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей, ведь такие действия караются законом и в данном случае, пока она еще маленькая, за них придется понести наказание ее родителям», — говорится в сообщении полиции.

В тему: В апреле минувшего года во Львове восьмиклассница «заминировала» школу, пытаясь сорвать контрольную.