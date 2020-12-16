В ВОЗ ждут вспышку коронавируса в Европе после новогодних праздников

Главное: После Нового года в Европе может начаться новая вспышка коронавируса. Такой прогноз дают во Всемирной организации здравоохранения.

Детали: Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения предупредило о возможной вспышке коронавируса в начале 2021 года в Европе. Это может произойти в случае несоблюдения ограничительных мер в период новогодних праздников. Соответствующая информация содержится в заявлении бюро ВОЗ.

«Несмотря на некоторый слабый прогресс, передача Covid-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего всплеска в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно будет работать вместе, чтобы мы смогли предотвратить его», — рассказали в бюро.

ВОЗ рекомендует странам, где есть горнолыжные курорты, во время предстоящих праздников рассмотреть вопрос об адаптации системы сезонных мероприятий, чтобы исключить возможность скопления людей, особенно в замкнутых или закрытых помещениях.

Организация также считает, что властям европейских стран необходимо рассмотреть возможность отсрочки, ограничения или отмены массовых собраний, и принять меры по разгрузке общественного транспорта и ключевых транспортных узлов.

Согласно заявлению, рождественские службы в этом году по возможности следует проводить на открытом воздухе и ограничивать по численности.

Также в ВОЗ предупреждает, что встречи в помещении, даже небольшие по численности, могут нести опасность, так как объединяют группы людей разных возрастов и из разных домохозяйств.

«По возможности собрания следует проводить на улице, участники должны носить маски и держаться на расстоянии... Может показаться неловким носить маски и сохранять физическое дистанцирование в компании друзей и семьи, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого», — добавили в организации.

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