Украина просит ВОЗ ускорить поставки вакцины от коронавируса в нашу страну

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. И попросил ускорить поставки вакцины от COVID в Украину.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль просит Всемирную организацию здравоохранения ускорить поставки вакцины от COVID в Украину. Об этом говорится в сообщении, размещенном на правительственном портале, по итогам встречи Шмыгаля с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

Речь идет о поставках в рамках глобального механизма COVAX.

По словам премьера, Украина выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности. Он также отметил, что сегодня разработка безопасных и эффективных вакцин является путем выхода из пандемии.

«Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин быстрее», — заявил Шмыгаль.

Всемирная организация здравоохранения является одним из основателем COVAX. Данная инициатива призвана обеспечить вакцинами бедные страны. Ожидается, что до конца 2021 года бедные страны получат 2 млрд доз для вакцинации не менее 20% населения.

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