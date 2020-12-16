В Одессе водитель маршрутки избил пассажира за оплату мелочью

Главное: В Одессе водитель маршрутки из-за мелочи избил пассажира. У пострадавшего была рассечена переносица и порвана одежда.

Детали: В Одессе водитель маршрутки избил пассажира якобы за оплату проезда мелочью. Об этом сообщил в Единый центр обращений граждан сам пострадавший, пишет Vgorode.

По его информации, инцидент произошел накануне, 15 декабря, рано утром на улице Декабристов.

Мужчина якобы оплатил проезд мелочью и вышел из 214-й маршрутки, но водитель выбежал следом и напал со спины. В результате у пострадавшего была рассечена переносица и порвана одежда.

В Центре обращения граждан Одессы жалобу уже зарегистрировали и передали в департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета. Ситуацию должны рассмотреть до 14 января 2021 года.

Написал ли пассажир заявление в полицию об избиении, пока неизвестно.

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