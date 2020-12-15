Главные новости за 14 декабря 2020 года

— Жертвами COVID-19 в Украине стали 93 человека. Выявили еще 6451 случай заразы.

— Ужесточенный карантин в Украине может начаться раньше. Для этого должно произойти стремительное увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.

— Депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил, что не доверяет ни одной вакцине в мире. И назвал коронавирус вымышленной болезнью.

— Сразу в двух селах Николаевской области — Новоматвеевское и Кандыбино — была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает главное управление Госпотребслужбы по данному региону.

— Пользователи по всему миру испытывали проблемы с работой Google, Gmail и YouTube. Этот сбой назвали беспрецедентным.

— Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии киевское «Динамо» померяется силами с бельгийским «Брюгге», а донецкий «Шахтер» — с израильским «Маккаби».

— Также в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Слепой жребий преподнес несколько довольно интересных пар, в частности, «Барселона» — ПСЖ.