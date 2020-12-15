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Новости > Митрополит Иларион: Предстоятель УПЦ – человек, на которого надавить вообще невозможно

Митрополит Иларион: Предстоятель УПЦ – человек, на которого надавить вообще невозможно

Александра Кудрявцева
14.12.20 18:10
1085
Митрополит Иларион: Предстоятель УПЦ – человек, на которого надавить вообще невозможно

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий принимает решения так, как ему подсказывает его архиерейская совесть и как подсказывает Святой Дух.

Детали: Как сообщает patriarchia.ru, об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал в интервью для греческой газеты «Катимерини».

«Если бы Вы знали Блаженнейшего митрополита Онуфрия, то понимали бы, что это человек, на которого надавить вообще невозможно...Что происходило в начале 90-х годов? Филарет Денисенко, тогдашний Киевский митрополит в составе Русской Православной Церкви, предполагал, что он станет Патриархом Московским и всея Руси. Он уже был Местоблюстителем Патриаршего престола, но Поместный Собор не избрал его на Патриаршество. Он тогда затаил большую обиду и решил стать „патриархом“ на Украине. Вскоре после возвращения на Украину, заручившись поддержкой тогдашнего президента Кравчука, Филарет Денисенко потребовал, чтобы Украинской Церкви предоставили автокефалию. Он убедил епископат Украинской Церкви в том, что надо подписать это письмо», — подчеркнул владыка.

Он рассказал, что впоследствии владыка Онуфрий отозвал свою подпись из письма.

«Владыка Онуфрий тогда был молодым, только что рукоположенным епископом. Он подписал письмо вместе со всеми, а потом, когда начали разбираться, когда увидели, что все это сделано для того, чтобы отделить Украинскую Церковь от Русской Церкви, что все происходит под нажимом светских властей, архиереи один за другим начали отзывать свои подписи, в том числе и епископ Онуфрий, ныне Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины», — объяснил митрополит Иларион.

Он напомнил, что Украинская Православная Церковь является самоуправляемой и независимой.

«Если кто-то предполагает, что на него сейчас мы оказываем давление, то, простите, у нас нет для этого никаких рычагов — ни политических, ни финансовых, ни административных. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой, у нее свой епископат, свой Синод, они самостоятельно избирают архиереев. Единственное, что сохраняется, — это историческая молитвенная связь между Украинской Церковью и Русской Церковью, но эту связь Украинская Православная Церковь терять не хочет, а потому она не хочет автокефалии. Тем более, она не хочет автокефалии на базе раскольников. Поэтому заявления о том, что нами оказывается какое-то давление, абсолютно не соответствуют действительности», — подчеркнул глава Отдела внешних церковных связей РПЦ.

В тему: Польская Церковь в письме к УПЦ призвала к единству и преодолению расколов в Православии.

 
 
Тэги: Митрополит Иларион, новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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