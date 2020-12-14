Медведчук: Заявления посольства США о том, какие вакцины покупать Украине, – это элемент внешнего управления

Заявления посольства США о том, какие Украине нужно закупать вакцины от коронавируса, ничем иным, как внешним управлением, назвать нельзя. Как сообщает 112.ua, об этом заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалам.

Он подчеркнул, что сегодня самая актуальная проблема безопасности людей во всем мире — это коронавирус (Covid-19) и борьба с ним. Политик напомнил, что в начале октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным достиг договоренностей, с учетом того, что в августе месяце была зарегистрирована первая в мире вакцина «Спутник V», создать условия для ее приобретения в Украине для вакцинирования украинских граждан.

«И он пошел на это. Более того, был проработан данный вопрос, были соответствующие звонки, изучались возможности. Он сказал: да, мы это можем сделать, если официальные органы действительно на это пойдут, если она будет в установленном законном порядке в Украине зарегистрирована, мы можем это сделать. Но, как вы знаете, прошло больше двух месяцев, и министр здравоохранения на одном из эфиров заявил: ну, конечно, мы рассматриваем любые вакцины, в том числе российскую. А через несколько дней он посетил (видимо, случайно) посольство США, и временный поверенный в делах США в Украине заявила, я подчеркиваю, не министр здравоохранения, а именно она заявила, что Украина не будет покупать российскую вакцину. Но это более чем говорит и о внешнем управлении, и, к сожалению моему, о колониальном статусе нашей страны, и о многом другом», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Он отметил, что после этого было решено действовать по-другому: дать возможность украинцам вакцинироваться от коронавируса путем производства вакцины «Спутник V» на территории Украины. Тем более что об этом просили Виктора Медведчука тысячи наших сограждан со всей страны.

«Это были обращения общественных организаций, многих структур, научно-исследовательских институтов, которые говорили: Виктор Владимирович, ну, власть, видимо, не пойдет на приобретение российской вакцины, может быть, можно каким-то образом договориться о ее производстве? И вот с того времени я подумал, что, действительно, надо пойти по пути того, чтобы получить эту одну из самых современных технологий по производству вакцины в России, чтобы наладить производство в Украине. И я действительно встретился с господином Путиным и поднял этот вопрос. Аргументировал, почему сегодня вопрос производства может быть более оптимальным для того, чтобы согласилась и власть, а самое главное — для того чтобы можно было выстроить через массовое вакцинирование защиту украинских граждан. После этой встречи президент России дал поручение генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций. Я хочу напомнить, что это структура, которая возглавляется Кириллом Дмитриевым, именно осуществляет координацию производства этой вакцины, как и других. Сегодня зарегистрирована уже вторая российская вакцина на территории России — раз. Два — именно РФПИ осуществляет связи по экспорту вакцины и по производству в других странах этой вакцины. Он получил такое поручение. Я через несколько дней встретился с ним, встретился с академиком Гинцбургом, автором (Центр Гамалеи разработал эту вакцину). Мы создали рабочую группу из представителей ученых Центра Гамалеи, РФПИ и представителей нашей партии, которые должны были проработать вопрос о возможности передачи, трансфера технологий и сырья для производства вакцины», — добавил политик.

Он напомнил, что в Украине вакцину «Спутник V» может выпускать харьковское предприятие «Биолик».

«Казалось бы, новейшая технология, производство в Украине. Преимущество: первое — контроль со стороны государства и государственных органов за процессом производства после получения технологий и сырья. Сырье, я уже сказал, — это клеточная линия, которая сначала передается от производителя, от научного разработчика, а потом уже выращивается в условиях предприятия, которое осуществляет производство этой вакцины. Рабочие места, налоговые отчисления, возможность производства и обеспечения наших людей, что является самым главным, и даже возможность производства на экспорт. Но при этом мы услышали странные заявления через два дня премьер-министра Украины господина Шмыгаля. А до этого мы слышали еще отдельных умников, допустим, в лице так называемого министра так называемого здравоохранения в Украине, который сказал: да нет российской вакцины, ну успокойтесь, есть Pfizer, Moderna, Astra, а российская вакцина еще не прошла третью стадию клинических испытаний. Ну, абсурд, примитивность и дилетантство этих людей заключается в том — а я имею в виду сейчас не только так называемого министра здравоохранения, но и так называемого премьера — что если бы они поинтересовались, то они бы узнали, что вакцина Pfizer находится на третьей стадии клинических испытаний. Moderna вообще на конец ноября не была зарегистрирована в США и тоже находится на третьей стадии клинических испытаний. Astra также находится на третьей стадии клинических испытаний. Первых двух эффективность — 94-95%, Astra — в среднем 70%», — отметил он.

Политик напомнил, что третья стадия клинических испытаний — это стадия, которая начинается после официальной регистрации и применения.

«Кстати, на вчерашний день, как заявил Институт Гамалеи, господин Гинсбург, в России вакцинировано 150 тыс. граждан России. Это без тех, которые проходят клинические испытания в третьей фазе. Так вот, третья фаза — это фаза, которая подтверждает эффективность. Хочу вам сказать, что и Pfizer, и Moderna будет проводить эту стадию в течение года, несмотря на те контракты, которые уже подписаны, на те предпродажи, которые ими осуществляются. Но если бы эти умники от власти в Украине знали об этом, они бы, конечно, не несли вот эту абсурдную чушь на данную тему.

Более того, безопасность вакцины проверяется на первой и второй стадиях. Она проверена, она установлена. Эта вакцина безопасна. Ну, или как — в России 150 тыс. уже привилось и испытывают на людях и ждут, выживут они или умрут? Или, может быть, когда наши провластные мудрецы говорят по поводу вакцины, которую они где-то купят, им уже кто-то пообещал? У нас есть контракты на покупку? У нас есть разрешение на производство вакцины? У нас даже в системе COVAX, к которой Украина якобы хочет присоединиться, но не присоединилась, которая объединяет 189 стран мира под эгидой ООН, нет никакой конкретики, потому что эта система COVAX еще не знает, какую вакцину им дадут и какая вакцина будет распространяться. Вот такая ситуация на сегодня», — резюмировал Виктор Медведчук.