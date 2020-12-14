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Новости > На Буковине после штурма храма УПЦ активистами ПЦУ полиция открыла три уголовных дела

На Буковине после штурма храма УПЦ активистами ПЦУ полиция открыла три уголовных дела

Александра Кудрявцева
14.12.20 14:15
491
На Буковине после штурма храма УПЦ активистами ПЦУ полиция открыла три уголовных дела

Главное: На месте инцидента полиция изъяла деревянные палки, баллончики со слезоточивым газом, электрооборудование.

Детали: После штурма храма УПЦ в селе Михальча Черновицкой области следователи Сторожинецкого отдела полиции открыли три уголовных производства, также полицейские остаются на территории церкви для обеспечения правопорядка и безопасности верующих.Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

«Сотрудники полиции выяснили, что утром 12 декабря неизвестные лица пытались захватить помещение храма в селе Михальча и частично повредили церковное имущество. Во время инцидента одна из сторон конфликта применила к другой средство слезоточивого и раздражающего действия. В процессе деэскалации ситуации, когда правоохранители разнимали и разграничивали участников инцидента, частично повреждены ворота церкви», — говорится в сообщении.

На месте инцидента полиция изъяла деревянные палки, баллончики со слезоточивым газом, электрооборудование, которое использовалось для демонтажа дверей храма, а также пиротехнические средства. Кроме того, у одного из участников рейдерской атаки изъяли металлический кастет.

По факту событий следователи Сторожинецкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), статьи 15 (Покушение на уголовное преступление) и части 2 статьи 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

Еще одно уголовное производство полицейские открыли по части 2 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

«Также в полицию поступило несколько обращений граждан о возможных неправомерных действиях правоохранителей, которые обеспечивают правопорядок на территории церкви. По указанным обращениям полицейские проводят тщательную проверку. Сотрудники полиции взяли под круглосуточную охрану культового сооружения и прилегающей территории и продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок возле храма», — добавили в Нацполиции.

Также в Нацполиции опубликовали комментарий начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Черновицкой области Святослава Кишлара.

По словам местных жителей, полицейские под его управлением были явно на стороне ПЦУ во время штурма Свято-Успенского храма, и ситуация в сторону соблюдения закона изменилась лишь с приездом спецназа.

В тему: На Буковине верующим УПЦ удалось отстоять храм от вооруженного захвата ПЦУ.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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