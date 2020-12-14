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Новости > Медведчук: Власть Зеленского ничего не делает для того, чтобы вернуть удерживаемых лиц с территории ОРДЛО

Медведчук: Власть Зеленского ничего не делает для того, чтобы вернуть удерживаемых лиц с территории ОРДЛО

Автор: «Фраза»
14.12.20 13:39
676
Медведчук: Власть Зеленского ничего не делает для того, чтобы вернуть удерживаемых лиц с территории ОРДЛО

Власть президента Владимира Зеленского ничего не делает для того, чтобы вернуть удерживаемых лиц с территории ОРДЛО. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в интервью украинским телеканалам.

«Я прочитал сообщение несколько дней тому назад представителей Луганска и Донецка. Они заявили, что обмена удерживаемыми лицами не будет по вине украинской стороны. Как к этому относиться, я не знаю, но такая информация есть. Если есть такая информация или такая точка зрения той стороны, то ответ на ваш вопрос (насколько вероятным может быть до конца года обмен удерживаемыми лицами? — ред.), к сожалению, прямолинейный, не в пользу сегодня украинских граждан, которые, к сожалению, находятся там и должны вернуться», — сказал он.

Политик отметил, что и в этом вопросе власть Зеленского ничего не делает для того, чтобы вернуть этих граждан.

«По крайней мере, я могу об этом судить и давать объективную оценку, потому что долгие годы сам занимался этим вопросом, и мне удавалось освобождать людей с одной и с другой сторон. И этих людей было очень много — сотни людей, которые вернулись домой, в семьи и к родным, чего не происходит сегодня при власти Зеленского», — подчеркнул Медведчук.

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