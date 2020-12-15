Стала известна цена первого ноутбука от Nokia

Главное: Nokia выпускает свой первый ноутбук. Стали известны подробности.

Детали: Первый ноутбук от компании Nokia (Финляндия) поступит в продажу уже 18 декабря, когда стартует предзаказ. Произойдет это в Индии.

Уже известна цена продукта PureBook X14 – 815 долларов с учетом скидки в 33%.

Появились его характеристики: ноутбук получил 14-дюймовый IPS-дисплей в компактном корпусе, а также процессор Intel Core i5-10210U Comet Lake, работающий с интегрированной графикой Intel UHD Graphics 620.

Новинка имеет 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти (это твердотельный накопитель, выполненный по технологии NVMe).

Кроме этого отмечается, что ноутбук оснащен портами USB-A, USB-C и 3,5-миллиметровым аудиоджеком, а также поддерживает беспроводные интерфейсы.

Обещают, что ноутбук с ОС Windows 10 способен проработать до восьми часов на одной зарядке.

Во всем мире ноутбук можно будет купить уже в 2021 году.

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