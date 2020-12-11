На Закарпатье освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного сторонниками ПЦУ

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Русский язык в Украине так и не получилось задавить

В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену

Митрополит Антоний рассказал о несовместимости гадания и колдовства с православной верой

Главные новости за 11 декабря 2020 года

Стало известно, по возвращению из каких стран украинцам придется сдать ПЦР-тест или сидеть на самоизоляции

Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США

«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение

Первый полет корабля, на котором человечество должно отправиться на Марс, окончился красочным взрывом

Жуткое ДТП на киевской Шулявке унесло две жизни

Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве

Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья

В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену

В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену

07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно

24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!

17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского

12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?