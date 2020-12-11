Стало известно, по возвращению из каких стран украинцам придется сдать ПЦР-тест или сидеть на самоизоляции
Главные новости за 11 декабря 2020 года
Митрополит Антоний рассказал о несовместимости гадания и колдовства с православной верой
На Закарпатье освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного сторонниками ПЦУ
Названы лучшие компьютерные игры уходящего года
В Киево-Печерской Лавре открыли выставку старинных Евангелий
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
Украинские реформы - это страшно
Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?