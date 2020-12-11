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Новости > Главные новости за 11 декабря 2020 года

Главные новости за 11 декабря 2020 года

Автор: «Фраза»
11.12.20 19:00
292
Главные новости за 11 декабря 2020 года

- Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что в Черновицкой и Кировоградской областях Украины зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом среди людей, которые переболели COVID-19 несколько месяцев назад. При этом он не смог назвать точное число подобных случаев.

- За сутки коронавирус в Украине унес 285 жизней. Выявлено 13 514 случаев заразы.

- В чем была причина инфляции в ноябре? Ответ дали в НБУ.

- Что ждет «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы? Появился прогноз экспертов.

- В Латвии на 60 году жизни скончался культовый корейский режиссер Ким Ки Дук. В Юрмалу он приехал, чтобы купить недвижимость и оформить вид на жительство.

- Каковы симптомы COVID-19 у детей? Новые признаки назвали ученые.

Тэги: футбол, общество, здоровье, мир, дети, спорт, Ким Ки Дук, коронавирус

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