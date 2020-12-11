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Новости > Всемирно известный режиссер приехал в Юрмалу и умер от коронавируса

Всемирно известный режиссер приехал в Юрмалу и умер от коронавируса

Агата Кловская
11.12.20 15:43
291
Всемирно известный режиссер приехал в Юрмалу и умер от коронавируса

Главное: В Латвии на 60 году жизни скончался культовый корейский режиссер Ким Ки Дук. В Юрмалу он приехал, чтобы купить недвижимость и оформить вид на жительство.

Детали: В ночь на 11 декабря в Латвии от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, в возрасте 59 лет скончался корейский режиссер, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Дук. Как сообщает Delfi со ссылкой на российского документалиста, директора ArtDocFest/Rīga Виталия Манского, факт смерти подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

По информации издания, 20 ноября режиссер приехал в Латвию через Эстонию из Санкт-Петербурга, чтобы купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство. Однако с 5 декабря он перестал выходить на связь и на запланированную встречу по оформлению сделки не явился.

После этого коллеги начали искать Ким Ки Дука, но с этим возникли сложности из-за правил по защите личных данных.

Ким Ки Дук — всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», Каннского кинофестиваля за фильм «Ариран», Берлинского кинофестиваля — за ленту «Самаритянка». Также известен как автор фильмов «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох».

В 2017-2018 гг несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии.

В тему: 17 ноября 2020 года в Москве на 85-м году жизни умер известный украинский и российский режиссер Роман Виктюк. Незадолго до этого он был госпитализирован в реанимацию после заражения коронавирусом.

Тэги: мир, смерть, культура, Латвия, Ким Ки Дук, коронавирус

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