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Новости > У Кернеса отказали обе почки

У Кернеса отказали обе почки

Александр Панько
11.12.20 15:14
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У Кернеса отказали обе почки

Главное: У мэра Харькова Геннадия Кернеса в Германии отказали обе почки. На данный момент он подключен к аппарату гемодиализа, что, по мнению его сторонников, не помешает управлять городом.

Детали: У Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который находится на лечении в Германии, отказали обе почки. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на директора Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрия Сидоренко, это не помешает ему исполнять свои обязанности.

«Геннадий Адольфович сможет исполнять свои обязанности. На гемодиализе люди живут», — заявил чиновник.

В то же время сын Кернеса Кирилл выразил убеждение о возвращении отца в Харьков. «Не должен вернуться, а вернется, но наверняка сказать дату не могу, врачи будут решать», — заявил он в комментарии местному изданию «Объектив», подчеркнув, что не имеет информации об отказе второй почки.

«Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков», — заключил он.

В тему: 16 сентября 2020 года городской голова Харькова Геннадий Кернес, заболевший коронавирусной болезнью COVID-19, отправился на лечение в Германию и с тех пор не возвращался.

В начале ноября Национальная полиция объявила его в розыск, однако практически сразу же установила, что «местонахождение господина Кернеса известно».

9 декабря он вступил в должность городского главы Харькова, не присутствуя на первой сессии городского совета нового созыва.

Тэги: Харьков, здоровье, гемодиализ, лечение, Геннадий Кернес, политика, новости Украины

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