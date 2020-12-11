«Смесь с неизвестными составляющими»: стало известно, какое масло не стоит покупать

Главное: Антимонопольный комитет перечислил заводы, которые производят поддельное сливочное масло, а также сыры с использованием растительных жиров. Все они оштрафованы.

Детали: Антимонопольный комитет Украины наложил штрафы на сумму более 111,5 млн грн на шестерых производителей молочной продукции. Как сообщает пресс-служба АМКУ, производители изготавливали смесь с неизвестными составляющими и называли такую продукцию «маслом».

Также зафиксированы случаи замены молочных жиров растительными при производстве сыров при том, что с точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения.

В итоге на производителей, распространявших информацию, вводившую в заблуждение граждан были наложены штрафы:

— на ГП «Староконстантиновский молочный завод» (Хмельницкая обл.) — 84,892 млн грн;

— на ООО «Деражнянский молочный завод» (Хмельницкая обл.) — 9,46 млн грн;

— на ООО «Вивальди Д» (Днепропетровская обл.) — 6,9 млн грн;

— на ООО «Интер-мол» (Днепропетровская обл.) — 4,022 млн грн;

— на ООО «ОМПК «Славия» (Сумская обл.) — 3,5 млн грн;

— на ООО «Ива-арт» (Ивано-Франковская обл.) — 2,8 млн грн.

В Комитете отмечают, что некоторые производители прибегали к изготовлению некачественной продукции не первый раз. Так, в ноябре АМКУ уже оштрафовал ООО «Богодуховский молокозавод» (Харьковская обл.), ООО «Малороганский молочный завод» (Харьковская обл.), ООО «Гайсинский молокозавод» (Винницкая обл.), ООО «Симол» (Киевская обл.), ООО «Интер-Мол» — на общую сумму около 30 млн грн.

Таким образом, общая сумма штрафов, наложенная комитетом на недобросовестных производителей молочной продукции в 2020 году, превышает 140 млн грн.

При этом, ведомство продолжает рассмотрение дел и по другим подобным нарушителям конкурентного законодательства, решения по которым будут приняты в 2021 году.

В тему: В августа 2009 года Центр экспертиз «ТЕСТ» провел тестирование 6 марок сгущенного молока отечественного производства, которые, согласно этикетке, изготовлены исключительно из молочных жиров по ГОСТу, и обнаружил в некоторых из них растительные жиры, а также диоксид титана.