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Новости > В сети опубликовали пособие по реабилитации наркозависимых, основанное на трудах святых

В сети опубликовали пособие по реабилитации наркозависимых, основанное на трудах святых

Александра Кудрявцева
11.12.20 14:15
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В сети опубликовали пособие по реабилитации наркозависимых, основанное на трудах святых
Главное: Синодальный отдел Русской Православной Церкви по благотворительности выпустил новое пособие по реабилитации наркозависимых, особенностью которого стало то, что оно основано на трудах святых.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт foma.ru, книга «Преодолеть страсть наркозависимости: методика реабилитационного процесса, основанного на святоотеческом опыте борьбы со страстями» адресована руководителям и сотрудникам православных реабилитационных центров: священникам, соцработникам, психологам, педагогам и добровольцам.
 
«В книге даны принципы преодоления зависимости, основанные на трудах святых отцов, в частности святителя Феофана Затворника, и современном опыте церковной помощи наркозависимым. Эти ответы помогут улучшить качество помощи наркозависимым, делая её более эффективной», — сказал автор издания, эксперт отдела Роман Прищенко.
 
Специалист занимается социальной реабилитацией на практике более 20 лет, провёл свыше 100 семинаров и тренингов различной направленности в 30 городах России, СНГ и зарубежья.
 
В частности, в книге рассказывается об организации пространства церковной реабилитации и выстраивании взаимоотношений в нём, а также о том, как помочь зависимым людям прийти в себя и восстановить отношения с Богом.
 
Кроме того, в него помещены практические задания для проходящих реабилитацию: возможные темы бесед и семинаров, аналитические, дидактические и творческие задания.
 
Скачать книгу «Преодолеть страсть наркозависимости» можно на сайте синодального отдела. 
 
В тему: В РПЦ утвердили новые тексты акафистов и молитв святым. 
 

Тэги: РПЦ, наркозависимость

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