В сети опубликовали пособие по реабилитации наркозависимых, основанное на трудах святых

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт foma.ru, книга «Преодолеть страсть наркозависимости: методика реабилитационного процесса, основанного на святоотеческом опыте борьбы со страстями» адресована руководителям и сотрудникам православных реабилитационных центров: священникам, соцработникам, психологам, педагогам и добровольцам.
«В книге даны принципы преодоления зависимости, основанные на трудах святых отцов, в частности святителя Феофана Затворника, и современном опыте церковной помощи наркозависимым. Эти ответы помогут улучшить качество помощи наркозависимым, делая её более эффективной», — сказал автор издания, эксперт отдела Роман Прищенко.
Специалист занимается социальной реабилитацией на практике более 20 лет, провёл свыше 100 семинаров и тренингов различной направленности в 30 городах России, СНГ и зарубежья.
В частности, в книге рассказывается об организации пространства церковной реабилитации и выстраивании взаимоотношений в нём, а также о том, как помочь зависимым людям прийти в себя и восстановить отношения с Богом.
Кроме того, в него помещены практические задания для проходящих реабилитацию: возможные темы бесед и семинаров, аналитические, дидактические и творческие задания.
Скачать книгу «Преодолеть страсть наркозависимости» можно на сайте синодального отдела.
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