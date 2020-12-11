«Выглядит как махровая джинса», - блогер прокомментировала фильм о сыне Щербаня «Наследник»

Известный украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Фейсбук раскритиковала коммерческое продвижение фильма «Наследник», повествующего о старшем сыне погибшего в 1996 году донецкого бизнесмена Евгения Щербаня. Об этом сообщает From-ua.com.

«Чисто профессионально меня удивила совершенно топорная кампания по пиару этого фильма. Мало того, что они додумались спамить разным людям на почту с призывом смотреть фильм, при этом называя джуниора Гамлетом (принцом донеццким, блин)) Так ещё и для разгона дали ломам один и тот же скрин из фильма. И вот по ленте поплыли однотипные посты от очень разных людей (некоторые сильно удивили). Ну то есть по сути это выглядит как откровенная махровая такая джинса», — пишет она на своей странице в Facebook.

По ее мнению, пафосная форма подачи материала резко контрастирует с качеством содержания. «Выглядит всё это со всех точек зрения максимально жалко. Во-первых, эстетически это напоминает дешёвый разводняк на эмоции: вся эта пейзанская драматургия с крупными планами частей тела, томными взглядами вдаль и нервными курениями. Во-вторых, и в-главных, чисто с точки зрения рацио, скулёж наследника барыги спустя десятилетия о том, что партнеры папаши как-то не так с ним поступили, выглядит глупо и мелко», — делает вывод она.