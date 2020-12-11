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Новости > «Выглядит как махровая джинса», - блогер прокомментировала фильм о сыне Щербаня «Наследник»

«Выглядит как махровая джинса», - блогер прокомментировала фильм о сыне Щербаня «Наследник»

Автор: «Фраза»
11.12.20 13:50
714
«Выглядит как махровая джинса», - блогер прокомментировала фильм о сыне Щербаня «Наследник»

Известный украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Фейсбук раскритиковала коммерческое продвижение фильма «Наследник», повествующего о старшем сыне погибшего в 1996 году донецкого бизнесмена Евгения Щербаня. Об этом сообщает From-ua.com.

«Чисто профессионально меня удивила совершенно топорная кампания по пиару этого фильма. Мало того, что они додумались спамить разным людям на почту с призывом смотреть фильм, при этом называя джуниора Гамлетом (принцом донеццким, блин)) Так ещё и для разгона дали ломам один и тот же скрин из фильма. И вот по ленте поплыли однотипные посты от очень разных людей (некоторые сильно удивили). Ну то есть по сути это выглядит как откровенная махровая такая джинса», — пишет она на своей странице в Facebook.

По ее мнению, пафосная форма подачи материала резко контрастирует с качеством содержания. «Выглядит всё это со всех точек зрения максимально жалко. Во-первых, эстетически это напоминает дешёвый разводняк на эмоции: вся эта пейзанская драматургия с крупными планами частей тела, томными взглядами вдаль и нервными курениями. Во-вторых, и в-главных, чисто с точки зрения рацио, скулёж наследника барыги спустя десятилетия о том, что партнеры папаши как-то не так с ним поступили, выглядит глупо и мелко», — делает вывод она.

Убийство Евгения Щербаня было одним из самых резонансных криминальных событий 90-х. Главной версией происшедшего был передел газового рынка Украины. Тогда следствие установило, что преступление совершила так называемая «банда Кушнира», ответственная за еще одно громкое убийство — первого главы Нацбанка Вадима Гетьмана. Как заявлял позже Леонид Кучма, подозрения пали на всемогущего тогда премьера Павла Лазаренко.

В начале декабря hromadske.ua презентовало документальный фильм «Наследник». По словам авторов, это расследование о том, как сын «первого олигарха Украины» Евгения Щербаня ищет состояние своего отца. Но еще до выхода анонсированного фильма разгорелся публичный конфликт между сыновьями погибшего бизнесмена Евгения Щербаня. Младший сын Щербеня Руслан опроверг информацию, озвученную братом и обвинил его в шантаже.

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