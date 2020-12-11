Фактор Медведчука решает все больше, вызывая доверие украинцев, — Мулык о выборах в Кривом Роге

В стране определился новый лидер будущих избирательных кампаний — фактор Медведчука решает все больше, вызывая доверие украинцев. Так прокомментировал результаты выборов мэра Кривого Рога политический обозреватель Владислав Мулык:

«В родном для Владимира Александровича городе — Кривом Роге, кандидат от власти Дмитрий Шевчик без шансов проиграл выдвиженцу ОПЗЖ Константину Павлову на выборах мэра города. При максимальной поддержке админресурса и финансов Р.Л. Ахметова. О чем это свидетельствует? Первое — что украинцы, даже земляки президента, разочарованы политикой власти. Второе — в стране определился новый лидер будущих избирательных кампаний — фактор Медведчука решает все больше, вызывая доверие украинцев, — отметил он.

«На малой родине президента его всегда любили и всегда с ним считались. Ведь „свой парень“ он прежде всего для них, для местных „компатриотов“, простите за плохой французский. И уж только потом он свой — для всей страны. И это первый урок для Зеленского. И первый важный итог первых полутора лет президентства: если рыба гниет с головы, то президент теряет рейтинг с того города, который помнит его еще пацаном. А если рейтинг теряет президент, то и его политическая сила также. Это, как говорится, по умолчанию. Впрочем, „слуги народа“ и так не блистали на местных выборах. Это прямое следствие того провала, который эта власть показала за полтора года», — пишет Мулик.

«Так что следующий урок: на одном бренде команда президента больше не побеждает. Еще недавно достаточно было быть более-менее „зеленым“, и золотой ключик уже лежал у тебя в кармане. Сейчас концепция поменялась, и „ключики“ за один популизм уже не раздают. И даже поддержка олигарха Ахметова данный расклад не отменяет. Работать надо, друзья, а не хлопать крыльями. Да и брать в расчет соперников, конечно же. Шапкозакидательство тоже не срабатывает — и это урок номер три. Личный бренд Виктора Медведчука перевесил узнаваемость Зеленского и деньги Ахметова. И родина президента сказала: „Стоп“. Сделает ли вывод ее блудный киевский сын? Вот это — вопрос вопросов. Ответь Те на него, господин Президент», — отметил Мулык.