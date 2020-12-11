На Киевщине десять парней избили полицейских, остановивших пьяного односельчанина

Главное: Группа правонарушителей напала на полицейских, остановивших пьяного водителя в Киевской области. В ходе задержания двое из правонарушителей открыли огонь из оружия.

Детали: Вечером 10 декабря, возле с. Терезино Белоцерковского района Киевской области полицейские остановили автомобиль Audi, заподозрив водителя, 38-летнего безработного жителя близлежащего с. Петровское, в управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники, во время составлении админпротокола к месту происшествия подъехали около 10 неизвестных лиц на трех автомобилях.

Они вступили в словесный конфликт с полицейскими, который перерос в драку. В результате один патрульный получил телесные повреждения. После этого правонарушители покинули место происшествия.

По горячим следам полицейским удалось установить местонахождение двоих нападавших. При попытке приблизиться к их дому, правонарушители совершили несколько выстрелов из неустановленного оружия.

В итоге их задержали при помощи спецназа КОРД.

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