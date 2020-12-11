Главное: Были названы лучшие компьютерные игры года. Вручена премия The Game Awards 2020.
Детали: Вручена популярная премия The Game Awards 2020. Были названы лучшие компьютерные игры уходящего года.
Церемония прошла в онлайн-формате из-за пандемии СOVID-19.
Известно, что главным триумфатором стала игра The Last of Us: Part 2, которая победила сразу в нескольких номинациях – «Лучшая игра», «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет» и «Лучший аудио-дизайн».
При этом ее назвали самой доступной для инвалидов.
Кроме этого отметили другие игрушки. Так, в категории «Лучший саундтрек» первое место заняла Final Fantasy VII Remake, в категории «Лучший экшен» – Hades.
Отмечается, что Animal Crossing: New Horizons стала лучшей семейной игрой, а Microsoft Flight Simulator признана лучшей стратегией.
Добавим, что приз зрительских симпатий получила игра Ghost of Tsusima.
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