Главное: Были названы лучшие компьютерные игры года. Вручена премия The Game Awards 2020.

Детали: Вручена популярная премия The Game Awards 2020. Были названы лучшие компьютерные игры уходящего года.

Церемония прошла в онлайн-формате из-за пандемии СOVID-19.

Известно, что главным триумфатором стала игра The Last of Us: Part 2, которая победила сразу в нескольких номинациях – «Лучшая игра», «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет» и «Лучший аудио-дизайн».

При этом ее назвали самой доступной для инвалидов.

Кроме этого отметили другие игрушки. Так, в категории «Лучший саундтрек» первое место заняла Final Fantasy VII Remake, в категории «Лучший экшен» – Hades.

Отмечается, что Animal Crossing: New Horizons стала лучшей семейной игрой, а Microsoft Flight Simulator признана лучшей стратегией.

Добавим, что приз зрительских симпатий получила игра Ghost of Tsusima.

Читайте также: 5 фильмов, которые могут получить Оскар 2021.