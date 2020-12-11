В НБУ попытались объяснить ноябрьскую инфляцию

Главное: В чем была причина инфляции в ноябре? Ответ дали в НБУ.

Детали: НБУ прокомментировал инфляцию в нашей стране в минувшем месяце. Появился отчет за ноябрь.

Отмечается, что в Украине потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 3,8% (2,6% в октябре), а вот в месячном измерении цены выросли на 1,3%.

Банкиры поясняют: «Ускорение обусловлено ростом цен на энергоносители, худшими показателями урожая отдельных культур, ослаблением гривны в предыдущие месяцы и ростом производственных расходов».

Финансисты сообщают: «Падение потребительского спроса на отдельные услуги и непродовольственные товары, в частности одежду и обувь, несколько сдерживало инфляционное давление».

Регулятор отмечает: «В прошлом месяце инфляция ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5%+/-1 п.п. Учитывая низкую базу сравнения, ожидается, что в декабре инфляция также ускорится и войдет в целевой диапазон по итогам года».

В тему: накануне мы писали, что курс гривны вновь начал падать. Доллар и евро дорожают.