В Минздраве рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом в Украине

Главное: Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что в Черновицкой и Кировоградской областях Украины зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом среди людей, которые переболели COVID-19 несколько месяцев назад. При этом он не смог назвать точное число подобных случаев.

Детали: В Украине фиксируются повторные случаи заражения коронавирусом. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга, по данным электронной системы эпидемиологического надзора, которая ведет учет больных COVID-19, соответствующие прецеденты имеются сразу в нескольких областях.

«Мы начали фиксировать таких больных и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз», — цитирует министра «Украинская правда. Жизнь».

Он также добавил, что среди пациентов, которые повторно заболели коронавирусной болезнью, некоторые переболели несколько месяцев назад: «В частности это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад, а теперь заболели повторно».

«Титр антител после болезни снижается, как только он снижается, то человек снова может заболеть», — заключил Степанов, не указав, какое именно количество повторных заражений удалось зафиксировать за время пандемии.

В тему: В начале 2020 года в китайской провинции Гайдун почти 14% пациентов, прошедших курс лечения от пневмонии, вызываемой коронавирусом, заразились повторно.

8 апреля 2020 года народный депутат Украины Анна Скороход сообщила о повторном заражении коронавирусом.