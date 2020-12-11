Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера» выиграть Лигу Европы

Главное: Что ждет «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы? Появился прогноз экспертов.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на Лигу Европы. Названы фавориты.

Главными претендентами на победу в турнире специалисты считают «Тоттенхэм» (6 к 1), МЮ (7 к 1), «Арсенал» (9 к 1), «Милан» (11 к 1) и «Наполи» (13 к 1).

Что касается украинских команд, то на «Шахтер» ставят 26 к 1, а на «Динамо» – 41 к 1.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря.

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