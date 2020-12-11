Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера» выиграть Лигу Европы

Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера» выиграть Лигу Европы

Александр Панько
11.12.20 11:03
676
Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера» выиграть Лигу Европы

Главное: Что ждет «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы? Появился прогноз экспертов.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на Лигу Европы. Названы фавориты.

Главными претендентами на победу в турнире специалисты считают «Тоттенхэм» (6 к 1), МЮ (7 к 1), «Арсенал» (9 к 1), «Милан» (11 к 1) и «Наполи» (13 к 1).

Что касается украинских команд, то на «Шахтер» ставят 26 к 1, а на «Динамо» – 41 к 1.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря.

Лига Европы

В тему: мы писали, что Украина сохранила за собой 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига Европы, прогноз, спорт, ФК Динамо Киев

Комментарии

Статьи

11.12.20 09:00

Украинский арсенал: плавающий транспортер ПТС-2

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.12.20 09:13

«Динамо» – «Ференцварош»: когда важнее всего результат!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

На полгода позже, чем Россия и Запад. Когда Украина начнет вакцинацию от коронавируса
10.12.20 15:55

На полгода позже, чем Россия и Запад. Когда Украина начнет вакцинацию от коронавируса

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Минздраве рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом в Украине

В Минздраве рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом в Украине
11.12.20 11:15
687
Последние новости
11.12.20 12:32

Фактор Медведчука решает все больше, вызывая доверие украинцев, — Мулык о выборах в Кривом Роге
11.12.20 12:30

Коронавирус у детей: названы ранее неизвестные симптомы
11.12.20 12:01

На Киевщине десять парней избили полицейских, остановивших пьяного односельчанина
11.12.20 11:28

В НБУ попытались объяснить ноябрьскую инфляцию
11.12.20 11:15

В Минздраве рассказали о случаях повторного заражения коронавирусом в Украине
11.12.20 11:03

Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Шахтера» выиграть Лигу Европы
11.12.20 10:31

Популярный лоукостер обещает высаживать пассажиров, которые откажутся носить маску во время полета
Фото и Видео
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве
Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве
Названы главные цвета 2021 года
Названы главные цвета 2021 года
Жуткое ДТП на киевской Шулявке унесло две жизни
Жуткое ДТП на киевской Шулявке унесло две жизни
Первый полет корабля, на котором человечество должно отправиться на Марс, окончился красочным взрывом
Первый полет корабля, на котором человечество должно отправиться на Марс, окончился красочным взрывом
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
В одном из столичных ТРЦ охрана жестоко расправилась с парнем без маски
В одном из столичных ТРЦ охрана жестоко расправилась с парнем без маски
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.