Популярный лоукостер обещает высаживать пассажиров, которые откажутся носить маску во время полета

Главное: Популярный украинский лоукостер SkyUp обязал всех пассажиров находиться на борту своих самолетов в медицинских масках на протяжении всего полета. Невыполнение этого правила приравнивается к нарушению правил безопасности со всеми вытекающими из этого последствиями.

Детали: Украинская авиакомпания SkyUp обновила правила поведения на борту в связи с пандемией, а также усилил контроль со стороны членов экипажа за их соблюдением. Как сообщает «Интерфакс-Украина», отныне, среди прочего, нарушением считается невыполнение требования оставаться в маске в течение полета.

К пассажирам, которые отказываются надеть маску, как и за другие нарушения, авиакомпания имеет право применить соответствующие санкции: от устного замечания до вынужденной посадки в ближайшем аэропорту, сдачи нарушителя полиции и отказа в авиаперевозках в течение нескольких лет.

В авиакомпании напомнили, что во время полета пассажир берет на себя следующие обязательства:

— соблюдать дисциплину и правила поведения на борту;

— выполнять указания и рекомендации членов экипажа;

— пристегнуть ремни безопасности при включенном табло «пристегнуть ремни»;

— оставаться в маске в течение всего полета.

Кроме того, на борту самолета категорически запрещается: выражать неуважение, оскорблять, демонстрировать агрессию или совершать насилие в отношении других пассажиров и экипажа; снимать маску, кроме как во время приема пищи и питья; употреблять алкогольные напитки, кроме предложенных экипажем на борту, и курить (в том числе электронные сигареты). Также запрещено портить имущество авиакомпании и т.п.

Такие действия ставят под угрозу безопасное выполнение полета и нарушение правил поведения на борту.

В тему: В начале ноября 2020 года власти Киева в связи с ростом заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 запретили пользоваться метро пассажирам без медицинских масок.