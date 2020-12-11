Озвучены первые последствия непогоды в Украине: досталось трем областям

Главное: На Украину обрушилась непогода. Ее последствия ощутили на себе жители трех областей.

Детали: В Украину пришла непогода. В ГСЧС сообщили о ее последствиях.

Отмечается, что на утро пятницы, 11 декабря, из-за осложнений погодных условий (дождь, мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 173 населенных пункта в трех областях.

Пострадали Киевская (79), Житомирская (58) и Черновицкая (36) области.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также подчеркивается, что транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено, а ограничения движения нет.

Всего же для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 1 183 сотрудника и 808 единиц техники.

В тему: мы писали, что сильнейший гололед превратил улицы Киева в каток.